Голови РДА слідкуватимуть за цінами на продукти

Львів. 12 березня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк дав доручення головам РДА проводити моніторинг цін на продовольчі товари в усіх районах області. Таку вказівку він дав під час наради в облдержадміністрації.

За словами М.Цимбалюка, так влада зможе корегувати ціни на продукти. «В такий спосіб ми можемо відслідковувати ситуацію загалом і корегувати ціни», - зазначив голова Львівської ОДА.

Окрім цього, на нараді йшлося про виділення земельних ділянок під забудову у межах програми «Доступне житло». Також важливою є проблема освітлення населених пунктів області, особливо сільських, а також ремонт доріг.

Зокрема голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк запропонував керівникам РДА, щоб ті проводили ремонт невеликих доріг коштом місцевих бюджетів.