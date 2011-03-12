Голови РДА слідкуватимуть за цінами на продукти

14:17, 12 березня 2011
Львів
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Доручення губернатора

Львів. 12 березня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк дав доручення головам РДА проводити моніторинг цін на продовольчі товари в усіх районах області. Таку вказівку він дав під час наради в облдержадміністрації.

За словами М.Цимбалюка, так влада зможе корегувати ціни на продукти. «В такий спосіб ми можемо відслідковувати ситуацію загалом і корегувати ціни», - зазначив голова Львівської ОДА.

Окрім цього, на нараді йшлося про виділення земельних ділянок під забудову у межах програми «Доступне житло». Також важливою є проблема освітлення населених пунктів області, особливо сільських, а також ремонт доріг.

Зокрема голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк запропонував керівникам РДА, щоб ті проводили ремонт невеликих доріг коштом місцевих бюджетів.

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