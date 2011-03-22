На кордоні затримано контрабанду брендового одягу з Італії

Львівська область. 22 березня. УНІАН. Сьогодні в митному посту «Рава-Руська» Львівської митниці затримано контрабанду брендового одягу.

Як повідомили УНІАН на Львівській митниці, українці, які їхали мікроавтобусом з Італії, заявили, що перевозять лише особисті речі. Однак під час митного огляду транспортного засобу в ньому було виявлено велику кількість нового італійського брендового одягу, взуття та сумок.

На цей час триває документування факту.

Вартість товару, який став предметом порушення митних правил, буде встановлено додатково.