На кордоні затримано контрабанду брендового одягу з Італії
14:11, 22 березня 2011Львів
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Везли взуття та сумки
Львівська область. 22 березня. УНІАН. Сьогодні в митному посту «Рава-Руська» Львівської митниці затримано контрабанду брендового одягу.
Як повідомили УНІАН на Львівській митниці, українці, які їхали мікроавтобусом з Італії, заявили, що перевозять лише особисті речі. Однак під час митного огляду транспортного засобу в ньому було виявлено велику кількість нового італійського брендового одягу, взуття та сумок.
На цей час триває документування факту.
Вартість товару, який став предметом порушення митних правил, буде встановлено додатково.
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