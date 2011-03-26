Україна переходить на «літній» час

Україна 27 березня о третій годині ночі за київським часом переходить на «літній» час.

Стрілки годинника будуть переведені на 1 годину вперед.

Перехід на «літній» час здійснюється згідно з постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року.

Перехід на «літній» час традиційно здійснюється в останню неділю березня.

Практика щорічного переходу на «зимовий” і «літній» час застосовується зараз у більш ніж 100 країнах світу. На думку експертів, це сприяє раціональнішому розподілу електроенергії, використанню світлового дня. У ряді країн дата переходу визначається з урахуванням регіональних особливостей.