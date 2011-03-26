Трускавець відкрив 5-зірковий готель до Євро

Львів. 26 березня. УНІАН. 26 березня 2011 року в Трускавці на Львівщині відкрили новий п’ятизірковий готель преміум-класу «Royal Grand Hotel».

Як зазначається у повідомленні інформаційного центру «Україна 2012», об’єкт на 137 номерів, побудований на базі комплексу «SPA – Женева», включений в програму підготовки України до Євро-2012. Участь у урочистому відкритті готелю взяли керівники міста та області, провідні туроператори СНД.

Готель має потужну лікувальну базу, бальнеологічний і SPA-центри з широким спектром послуг. Українська мережа готелів «Royal Hotels & SРА Resorts» надає послуги для відпочинку і оздоровлення. Сьогодні «Royal Hotels & SPA Resorts» є в чотирьох містах України – Києві, Ялті, Паляниці (курорт Буковель) та Трускавці.

Наразі у стадії переговорів знаходиться підписання угоди між новим готелем та офіційним туроператором УЄФА TUI Travel.