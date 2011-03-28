Цимбалюк взяв участь в інтронізації новообраного Глави УГКЦ

Львів. 28 березня. УНІАН. Вчора голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк взяв участь в інтронізації новообраного глави Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослава (Шевчука). Церемонія проходила в головному храмі українських греко-католиків - Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, М.Цимбалюк висловив надію, що подія, яка відбулась, стане відправною точкою для нових добрих справ на благо Греко-католицької церкви та суспільства загалом, сприятиме духовному розвитку народу та досягненню міжконфесійного миру.

У цей день мільйони греко-католиків в Україні та світі отримали доброго пастиря і мудрого предстоятеля, покликаного очолити Церкву у цей непростий час.

Голова Львівської ОДА побажав архієпископу терпіння, міцного здоров’я і наснаги до праці впродовж багатьох років.

Своє предстоятельське богослужіння владика Святослав почав молитвою входження на престол. Нового главу УГКЦ надалі літургійно будуть величати як патріарха.

На церемонію зібралося близько тисячі гостей: представники всіх єпархій та екзархатів УГКЦ (прибули близько 60 ієрархів УГКЦ та інших східних католицьких церков), державної та місцевої влади, місцевих і міжнародних громадських організацій, а також різних конфесій та релігійних організацій.

Літургія, приурочена інтронізації верховного архієпископа, є офіційним завершенням виборчого Синоду єпископів УГКЦ.

Як повідомляв УНІАН, новий глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук був обраний двома третинами голосів учасників виборчого синоду УГКЦ 23 березня. Після офіційного підтвердження з Ватикану, яке було отримано 25 березня, єпископ, обраний главою УГКЦ, дав обіцянку ревно виконувати свої обов'язки.