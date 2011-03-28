На Львівщині жінка вчинила самоспалення

Львівська область. 28 березня. УНІАН. На Львівщині 45-річна безробітня жителька одного із сіл Бродівського району намагалася вчинити самогубство шляхом самоспалення.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, жінку знайшли односельці, які викликали медиків і правоохоронців.

На місці події було вилучено сірники та обгорілі фрагменти одягу.

Потерпілу з опіками 80% тіла госпіталізували в реанімаційне відділення районної лікарні.

Причини, які могли штовхнути жінку на такий крок - з‘ясовуються.