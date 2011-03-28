На Львівщині жінка вчинила самоспалення
22:37, 28 березня 2011Львів
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Інцидент у Бродівському районі
Львівська область. 28 березня. УНІАН. На Львівщині 45-річна безробітня жителька одного із сіл Бродівського району намагалася вчинити самогубство шляхом самоспалення.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, жінку знайшли односельці, які викликали медиків і правоохоронців.
На місці події було вилучено сірники та обгорілі фрагменти одягу.
Потерпілу з опіками 80% тіла госпіталізували в реанімаційне відділення районної лікарні.
Причини, які могли штовхнути жінку на такий крок - з‘ясовуються.
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