Львівські правоохоронці затримали злочинця, якого розшукувала російська поліція

Львів. 1 квітня. УНІАН. На Львівщині працівники міліції затримали 44-річного злочинця, якого за скоєння низки тяжких злочинів розшукувала поліція Санкт-Петербурга. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив начальник головного управління МВС України у Львівській області Богдан Щур.

Як зазначив Богдан Щур, громадянина Російської Федерації підозрюють у причетності до скоєння низки важких злочинів. Його було затримано у готельному номері міста Трускавця. Під час обшуку було виявлено документи (паспорт, технічний паспорт), а також гроші. Зокрема, 74 купюри номіналом по 500 євро, 8 купюр номіналом по 1 долару США, 1 купюра номіналом 1 000 рублів, 24 купюри номіналом по 200 грн.

Чоловіка затримано, він перебуває у слідчому ізоляторі.