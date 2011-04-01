Начальник міліції Львівщини закликав журналістів до співпраці

Львів. 1 квітня. УНІАН. Начальник ГУ МВС України у Львівській області Богдан Щур закликав журналістів до співпраці з метою виявлення на території Львівської області осіб, які займаються купівлею-продажем наркотиків. З такою пропозицією звернувся Богдан Щур сьогодні під час прес-конференції.



За словами Богдана Щура, проблема цілої держави і Львівщини зокрема – наркоманія. У цьому році міліція Львівщини виявила і задокументувала 407 злочинів у напрямку наркоманії, з них 151 що стосується збуту наркотиків.



«Відтак, основне завдання, яке я ставлю перед працівниками ОВС, – виявлення і документування збувачів, тобто людей, які завозять у нашу область наркотики та продають їх за великі гроші, а також тих, які виготовляють у нашій області наркотики і збувають їх», - зазначив Богдан Щур.



Керівник правоохоронців Львівщини заявив, що 98% затриманих раніше наркозбувачів сьогодні знаходяться під вартою.

«Тому звертаюся до вас і прошу, якщо ви маєте інформацію про людей, які виготовляють і збувають наркотики в області, телефонуйте до мене і повідомляйте про це. Це явище на сьогодні є ганебним, а тим паче у ці злочини втягують ще й неповнолітніх», - зазначив Богдан Щур.

