На Львівщині затримали за хабарництво голову Турківської РДА
09:48, 02 квітня 2011Львів
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І ряд посадовців
Львівська область. 2 квітня. УНІАН. Львівські правоохоронці затримали «на гарячому», під час отримання хабаря голову Турківської РДА. Про це повідомив УНІАН начальник ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області Денис Харчук.
Як зазначив речник обласного управління міліції, голова РДА вимагав хабар у розмірі 120 тис. доларів США за вирішення «земельного питання».
Разом з головою Турківської РДА було затримано ряд посадовців цієї райдержадміністрації.
Детальніше, про обставини даної справи, буде повідомлено згодом.
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