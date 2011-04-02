На Львівщині затримали за хабарництво голову Турківської РДА

Львівська область. 2 квітня. УНІАН. Львівські правоохоронці затримали «на гарячому», під час отримання хабаря голову Турківської РДА. Про це повідомив УНІАН начальник ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області Денис Харчук.

Як зазначив речник обласного управління міліції, голова РДА вимагав хабар у розмірі 120 тис. доларів США за вирішення «земельного питання».

Разом з головою Турківської РДА було затримано ряд посадовців цієї райдержадміністрації.

Детальніше, про обставини даної справи, буде повідомлено згодом.

