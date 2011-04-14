Янукович пропонує скасувати обов’язковий техогляд

Київ. 14 квітня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович пропонує скасувати обов’язковий технічний огляд для легкових автомобілів, що не використовуються у комерційних цілях, а також скасувати талони про проходження ТО. Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень» сьогодні буде внесений до ВР, як невідкладний. Про це під час брифінгу повідомила радник Президента України, представник Президента в КСУ Олена Лукаш.

«За даними державної автоінспекції, загальна кількість зареєстрованих транспортних засобів в Україні сьогодні становить 9,5 млн. Щорічно технічному огляду підлягає близько 6 млн транспортних засобів різних типів. Отже, щорічно 6 мільйонів автовласників змушені звертатися до органів державтоінспекції для проведення ТО. Ця процедура пов’язана з витратою часу, необхідністю стояти у чергах і вимагає відповідних фінансових витрат», - зазначила радник Президента.

Водночас, О.Лукаш наголосила, що відповідно до проекту закону від проходження обов’язкового технічного контролю мають бути звільнені легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей, причепи, мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби не залежно від строку експлуатації.

В той же час, вона наголосила, що пропоноване звільнення від проходження обов’язкового ТО жодним чином не стосуватиметься транспортних засобів, що використовуються для автомобільних перевезень людей та небезпечних вантажів.

«Змінами до Закону України «Про державний рух» також пропонується спростити процедуру одержання права на проведення обов’язкового технічного контролю будь-якими суб’єктами господарювання, які мають обладнання, що дає змогу перевіряти технічний стан транспортних засобів на відповідність вимогам безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища. При цьому, для одержання суб’єктами обов’язкового технічного контролю відповідного права, необхідно буде лише подати документи, що підтверджують наявність у них на праві власності або користування обладнанням, що дозволяє перевіряти технічний стан транспортних засобів», - зазначила О.Лукаш.

Вона також додала, що змінами до відповідного закону передбачається законодавче визначення вичерпного переліку елементів автомобіля, які перевірятимуться під час проведення обов’язкового технічного контролю. Зокрема, це системи гальмового і рульового керування, зовнішні світлові прилади, пневматичні шини та колеса, світлопропускання скла та газобалонне обладнання за наявністю.

«Законопроект буде внесений сьогодні і визнаний невідкладним. У парламенті є дуже багато прихильників подібних новацій, тому переконана, що його доля буде не складною і він буде ухвалений максимально швидко і вступить в дію через кілька місяців після його прийняття, коли державтоінспеція підготується до виконання його належним чином», - зауважила вона.