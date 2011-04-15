Китайці готові інвестувати у Львівщину
Йдеться про $200 млн
Львів. 15 квітня. УНІАН Сьогодні, 15 квітня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів зустріч з генеральним директором підприємства з іноземними інвестиціями «Китпред» Деном Сяосю.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Під час зустрічі обговорювалися питання щодо інвестування в розвиток вугільної промисловості Львівщини.
Ден Сяосю заявив, що китайські інвестори готові залучати кошти. Приблизна вартість проекту оцінюється в 200 млн доларів. В перспективі це дасть змогу створити близько 4 тис. робочих місць.
М.Цимбалюк підтримав пропозиції китайської сторони. Передбачається, що найближчим часом буде створена робоча група, залучені фахівці для вивчення технологічних моментів.
Наступним етапом співробітництва стане візит до Львова Надзвичайного і Повноважного Посла Китайської Народної Республіки в Україні Чжана Сіюня.