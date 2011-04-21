Глава УГКЦ про святкування Дня Перемоги з червоними прапорами

Київ. 21 квітня. УНІАН. Святкуючи перемогу над одним людиноненависницьким режимом, підносячи символіку іншого такого самого, - невдале рішення.

Таку думку висловив Глава Української Греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (ШЕВЧУК) журналістам.

За його словами, якщо Верховна Рада ухвалить рішення святкувати День Перемоги на офіційному рівні з червоним прапором, як символом перемоги над фашизмом, таке рішення задовольнить якусь одну частину суспільства, а іншу, більшу – образить.

На думку глави УГКЦ, якщо Верховна Рада бажає чути голос усього українського суспільства, вона цього не робитиме.

«Зокрема, саме тому, що такого типу символіка пов’язана з тоталітарними особами. Як на мене, можна шукати здоровіші розв’язки, аби об’єднати українське суспільство, нікого не зневажаючи», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати Євген ЦАРЬКОВ, Петро ЦИБЕНКО, Олександр КУЗЬМУК та Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ внесли на розгляд парламенту проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” (щодо порядку офіційного використання копій “Прапора Перемоги”).

Поданий законопроект викликав негативні відгуки частини політичних сил.

