Затверджено положення з електронного вступу до вузів

Київ. 28 квітня. УНІАН. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України затвердило положення про проведення експерименту щодо електронного вступу до вузів в 2011 році.

Про це йдеться в наказі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за № 291 від 28 березня 2011 року, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2011 року, повідомив УНІАН координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій ЧЕРНИХ.

«Відповідно до наказу міністерства в 2011 році подання вступниками електронних заяв про вступ до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації є добровільним та не позбавляє вступника права на особисте подання до приймальної комісії вузу письмової заяви разом з необхідними документами», - зазначає А.ЧЕРНИХ.

Електронні заяви вступників, подані в режимі он-лайн через мережі Інтернет будуть враховуватись приймальними комісіями вищих навчальних закладів, як паперові, і дають право на участь у конкурсі.

«Електронна реєстрація заяви буде здійснюватись шляхом заповнення вступником в режимі он-лайн електронної форми за допомогою програмного інтерфейсу, розміщеного на інтернет-порталі «Єдине інформаційне освітнє вікно» за адресою http://ev2011.osvita.com із зазначенням вищих навчальних закладів та напрямів підготовки (спеціальностей), у конкурсному відборі яких вступник бажає взяти участь відповідно до Умов прийому», - повідомив координатор громадської ініціативи „Студентський захист”.