На Львівщині покінчила життя самогубством громадянка Росії
15:51, 02 травня 2011Львів
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38-річна жителька Москви
Львівська область. 2 травня. УНІАН. На Львівщині покінчила життя самогубством 38-річна громадянка Російської Федерації, жителька міста Москви.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, жінка приїхала на територію України ще на початку квітня погостювати до батьків у місто Жидачів. Звела порахунки з життям - через повішання, у батьківському будинку.
Обставини, які штовхнули молоду жінку на такий крок – з‘ясовуються.
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