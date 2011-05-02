На Львівщині покінчила життя самогубством громадянка Росії

Львівська область. 2 травня. УНІАН. На Львівщині покінчила життя самогубством 38-річна громадянка Російської Федерації, жителька міста Москви.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, жінка приїхала на територію України ще на початку квітня погостювати до батьків у місто Жидачів. Звела порахунки з життям - через повішання, у батьківському будинку.

Обставини, які штовхнули молоду жінку на такий крок – з‘ясовуються.