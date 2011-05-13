На Львівщині висадили 1,1 млн дерев

Львів. 13 травня. УНІАН. У Львівській області під час місячника озеленення та благоустрою і Дня довкілля було висаджено 1,1 млн дерев. Про це УНІАН повідомили у Держуправлінні охорони навколишнього природного середовища в Львівській області.

В області в акції взяло участь понад 617 тис. осіб, більше 1,5 млн грн залучено на виконання запланованих заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля.

Під час місячника створено 849,9 га нових лісових насаджень. Найбільшу площу засаджено у Буському, Бродівському та у Жовківському районах.

Висаджено майже 1 млн 100 тис. дерев (найбільше у Перемишлянському, Пустомитівському, Самбірському, Старосамбірському, Стрийському районах).

Ліквідовано 994 стихійне сміттєзвалище, найбільше на територіях Буського, Жовківського і Турківського районів, упорядковано 519 сміттєзвалищ.

Протяжність очищених від сміття берегів складає понад 1000 км. Найдовшу берегову лінію розчистили жителі Буського і Турківського районів.