У Львові встановили таблицю співзасновнику дивізії «Галичина»

09:53, 17 травня 2011
Львів
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Дмитру Паліїву

Львів. 17 травня. УНІАН. 15 травня у Львові на фасаді будинку по вулиці В.Винниченка, 8 було встановлено та урочисто освячено меморіальну таблицю видатному українському політичному діячеві, співзасновнику дивізії «Галичина» Дмитру Паліїву.

Дозвіл на проектування, виготовлення та встановлення меморіальної таблиці отримав Всеволод Іськів, який і виступив ініціатором проекту.

На відкриття меморіальної таблиці прибули бійці Першої Запорізької кінної дивізії чорних запорожців та козаки з міста Золочева Львівської області.

Герой Листопадового чину Дмитро Паліїв будинку на Винничок в 1935-1939 роках, коли тут розміщалася управа партії «Фронт національної  єдності».

Дмитро Палíїв (1896-1944) – політичний і військовий діяч, один з організаторів повстання у Львові 1 листопада1918 р. У1920 році був один із засновників УВО і член її начальної команди. Співзасновник Української Партії Національної Роботи, редактор її органу «Заграва». Член ЦКУНДО, посол до польського сейму, в'язень польських таборів.

Фото Євгеній Кравс

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