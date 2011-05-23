У Львові провели естафету «Вогонь пам’яті Героїв»

Львів. 23 травня. УНІАН. Учора, 22 травня, в межах відзначення на Львівщині Свята Героїв влада області поклала квіти до пам’ятника Романові Шухевичу у с. Білогорща.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, звідти розпочалася смалоскипна естафета Львівського державного університету фізичної культури «Вогонь пам’яті Героїв».

Вогонь студенти та викладачі вишу пронесли до Меморіалу воїнам УГА.

Також керівництво області поклало квіти до Меморіалу Українським Січовим Стрільцям та могили О. Басараб на Янівському кладовищі, до Меморіалу Української Галицької Армії та Невідомому вояку УПА на Личаківському кладовищі.



Також квіти представники влади поклали до пам’ятника Степанові Бандері. Після цього від пам’ятника до проспекту Свободи вирушила колона ветеранів, членів молодіжних організацій, політичних партій. Попереду колони несли великий державний прапор і портрети українських героїв.

Учасники заходу поклали квіти біля таблиці Є. Коновальцю (вул. Є. Коновальця), таблиці Р. Шухевичу (вул. Т. Чупринки), пам’ятника Жертвам комуністичних злочинів (пл. М. Шашкевича), тюрми на Лонцького (вул. С. Бандери), пам’ятника М. Шашкевичу, таблиць Й. Сліпому, О. Гасину, Р. Дашкевичу (вул. Коперника).