На Львівщині пройдуть Дні пам’яті Івана Франка

Львів. 24 травня. УНІАН. У Львівській області пройдуть Дні пам’яті Івана Франка.

Відтак до 95-х роковин від дня смерті Каменяра на Личаківському цвинтарі на могилі Івана Франка пройде панахида за участі керівництва Львівщини. Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

У межах Днів пам’яті Івана Франка з 28 травня по 5 червня відбудеться низка заходів.

Зокрема у Львівському літературно-меморіальному музеї ім. І. Франка 29 травня відбуватиметься День відкритих дверей, 1 червня о 15:00 в Музеї до 115-річчя видання збірки відбудеться презентація компакт-диска «Зів’яле листя» Івана Франка у виконанні народного артиста України С.Максимчука.