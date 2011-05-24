На Львівщині пройдуть Дні пам’яті Івана Франка
14:44, 24 травня 2011Львів
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Заходи заплановано на 28 травня
Львів. 24 травня. УНІАН. У Львівській області пройдуть Дні пам’яті Івана Франка.
Відтак до 95-х роковин від дня смерті Каменяра на Личаківському цвинтарі на могилі Івана Франка пройде панахида за участі керівництва Львівщини. Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.
У межах Днів пам’яті Івана Франка з 28 травня по 5 червня відбудеться низка заходів.
Зокрема у Львівському літературно-меморіальному музеї ім. І. Франка 29 травня відбуватиметься День відкритих дверей, 1 червня о 15:00 в Музеї до 115-річчя видання збірки відбудеться презентація компакт-диска «Зів’яле листя» Івана Франка у виконанні народного артиста України С.Максимчука.
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