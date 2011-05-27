На Львівщині затримано торговця «прослушкою»

Львів. 27 травня. УНІАН. У Львівській області співробітники СБУ викрили і припинили функціонування каналу незаконного постачання та розповсюдження в Україні спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ у Львівській області, було встановлено, що 34-річний львів’янин організував контрабандне ввезення в Україну спецзасобів, закамуфльованих під побутові предмети. Зловмисник замовляв технічні засоби через мережу Інтернет, а отримавши їх, реалізовував місцевим мешканцям.

У ході обшуку за місцем проживання правопорушника оперативники СБУ вилучили більше десятка технічних пристроїв (засобів аудіо- та відеоконтролю) та зошит, де він вів облік реалізованої ним продукції.

Слідчим відділом УСБУ у Львівській області стосовно торговця спецзасобами порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч.1 ст.359 (незаконне придбання, збут та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) та ч.1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.