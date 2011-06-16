У Львові викрито незаконну діяльність ломбарду

Львів. 16 червня. УНІАН. У Львові проти директора одного з відділень ломбарду порушено кримінальну справу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПА у Львівській області.

Досудовим слідством встановлено, що свідоцтво про реєстрацію відділення ломбарду у Державному реєстрі фінансових установ анульовано розпорядженням Держфінпослуг та рішенням першого заступника Голови Держфінпослуг, про що було добре відомо директору установи. Незважаючи на це, відділення ломбарду здійснювало діяльність з надання фінансових послуг та отримало понад 600 тис. грн доходу.

Слідство триває.