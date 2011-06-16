У Львові провели засідання обласної комісії з НС

Львів. 16 червня. УНІАН. 14 червня було проведено позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій під керівництвом першого заступника голови Львівської обласної державної адміністрації, голови обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Мирона Янківа.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

У роботі комісії взяв участь також заступник голови обласної державної адміністрації, керівник обласного Штабу для координації дій з проведення заходів щодо мінімізації можливих наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежною небезпекою у 2011 році Іван Стефанишин.

На засіданні були обговорені питання дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади та суб’єктів господарської діяльності області, пов’язані із запобіганням виникненню пожеж і оперативного реагування на них у 2011 році та станом підготовки місць масового відпочинку на водних об’єктах до початку купального сезону 2011 року.