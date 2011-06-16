Львівська митниця перерахувала до держбюджету 1,5 млрд. грн.

Львів. 16 червня. УНІАН. За п’ять місяців цього року Львівська митниця перерахувала податків та зборів на 1 457,5 млн. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2010 року надходження зросли на 365,2 млн. грн., або на 33,4%.

Середньоденні надходження 2011 року становлять 14,5 млн. грн. проти 11,1 млн. грн. у минулому році.

На травень 2011 року в зоні діяльності Львівської митниці акредитовано 4534 учасники ЗЕД. Здійснювали зовнішньоекономічну діяльність у січні-травні 2011 року 1739 суб’єктів господарювання.

Впродовж п’яти місяців 2011 року суб`єктами господарської діяльності, які перебувають на обліку у митниці, переміщено товарів через митний кордон України на суму майже 1 340 млн. дол. США. З цієї кількості імпортовано товарів на суму понад 922,3 млн. дол. США, експортовано товарів на суму більше 417,5 млн. дол. США, що складає відповідно 69% (імпорт) та 31% (експорт) загального обсягу зовнішнього товарообміну.

Порівняно з січнем-травнем 2010 року цей обсяг збільшився майже на 33%, причому, зростання об’ємів імпорту переважає зростання об’ємів експорту (на 33% та 32% відповідно).