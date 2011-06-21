Цимбалюк закликав не реагували на провокаторів 22 червня

Михайло Цимбалюк

Львів. 21 червня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк напередодні 22 червня закликав представників політичних сил, громадських організацій і самих громадян дотримувалися спільного плану заходів і не реагували на будь-які дії непрошених та власних провокаторів. Про це йдеться у зверненні голови Львівської ОДА.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

«У нашій складній історії є чимало дат і подій, котрі викликають різне ставлення різних людей. Одним з таких днів є 22 червня - День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни.

Напередодні цього дня хочу звернутися до вас з проханням продемонструвати притаманну нам, українцям, мудрість, зваженість і толерантність», – йдеться у зверненні голови ОДА.

«Нехай спільна молитва, запалена свічка стануть символами цього трагічного дня. Наше спільне завдання - забезпечити спокій і порозуміння в місті Львові та Львівській області, не допустити повторення подій, які мали місце раніше. Головне, щоб представники політичних сил, громадських організацій і самі громадяни дотримувалися спільного плану заходів і не реагували на будь-які дії непрошених та власних провокаторів.

Жодна політична сила не повинна вибудовувати собі політичні рейтинги на агресії та конфліктах, бо саме насильство є основою ідеології нацизму і тоталітаризму.

У разі ж порушення закону, спокою і миру в цей день політики, які допустять подібне, мають чітко усвідомлювати, що вони понесуть повну відповідальність за свої дії згідно з чинним законодавством.

І наостанок хочу ще раз наголосити: наш моральний обов’язок перед жертвами війни – спокій і порозуміння, віддати належну шану усім загиблим в роки Другої світової війни», – зазначено в зверненні голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Львівський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону проведення 22 червня у Львові будь-яких масових заходів, крім офіційних, які передбачені розпорядженням міського голови Львова, ОДА та обласної ради.

Додамо, що 22 червня у Львові відбудеться ряд заходів для належного вшанування пам’яті львів’ян, які протягом Другої світової війни стали жертвами нацистського та комуністичного режимів.