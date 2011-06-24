Податківці вилучили понад 10 тисяч пачок цигарок

Львів. 24 червня. УНІАН. Податкова міліція Львівщини спільно з працівниками СБУ вилучила з незаконного обігу понад 10 тисяч пачок сигарет іноземного виробництва. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ДПА у Львівській області.

Податківці спільно з працівниками СБУ провели оперативні заходи, в результаті яких в одному з містечок Жовківського району виявлено сигарети іноземного виробництва таких торгових марок як „Фокус”, „Мінськ”, „Флуераш”, „Джін Лін”, „Вінт”, „Класік”, „Префект”, „Н.З.”, „Фест”, „Стейл”.

Зазначені тютюнові вироби не мали марок акцизного збору встановленого зразка, що вказує на незаконність їх обігу на території України. Сигарети в кількості понад 10 тисяч пачок на загальну 70 тис. грн. вилучено.

За цим фактом органами внутрішніх справ проводиться перевірка.