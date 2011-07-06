Цимбалюк зустрівся із англійськими журналісти

Львів. 6 липня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 6 липня зустрівся із журналістами провідної англійської газети «European Times».

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, журналістів цікавили найрізноманітніші питання розвитку області – від розвитку промисловості, інвестиційного клімату краю до готовності Львівщини щодо проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року та розвитку туристично-курортної галузі.

Михайло Цимбалюк розповів представникам іноземної преси про покращення інвестиційного клімату України та Львівщини зокрема наголосив, що залучення інвестицій є одним із пріоритетів роботи влади.

«Одне із головних завдань влади полягає у створенні належних умов для інвестора», - зазначив М.Цимбалюк і додав, що дане питання перед головами обласних державних адміністрацій ставив Президент України Віктор Янукович: «Успіх інвестора – це успіх влади на місцях».

М.Цимбалюк поінформував журналістів про те, що у Львівській ОДА створена та працює Рада інвесторів, а за кожним інвестиційним проектом у адміністрації закріплена відповідальна особа.

«Важлива не сума коштів, яку інвестор має намір вкладати у область, а саме бажання працювати на Львівщині, оскільки саме це формує привабливий інвестиційний клімат краю», - наголосив М.Цимбалюк.

Голова ЛОДА повідомив, що влада належно працює із потенційними інвесторами, зокрема запрошує їх на засідання круглих столів за участі представників усіх контролюючих та дозвільних служб.

Окремо голова Львівської ОДА зазначив, що підготовка до Євро-2012 у області відбувається згідно всіх графіків, немає жодних проблем із фінансуванням будівництва та реконструкції спортивних споруд й інфраструктури. У порівнянні із іншими містами, які готуються до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, у Львові найкраща ситуація з готельною інфраструктурою.

Насамкінець, звертаючись до читачів газети «European Times», Михайло Цимбалюк зазначив: «Львівщина відкрита для світу, а влада очікує інвесторів і готова до співпраці».