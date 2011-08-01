У музеї «Арсенал» проводять нічні екскурсії. Фото

19:47, 01 серпня 2011
Львів
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Так популяризують нічні екскурсії

Львів. 1 серпня. УНІАН. У Львові популярнішими стають нічні екскурсії. Для львів’ян та туристів організовують нічну екскурсію у музей зброї «Арсенал».

Акцію проводить Львівський історичний музей за підтримки Клубу історичного фехтування «Пантера».

«Унікальна колекція зброї, яка виставлена тут у залах, вимагає до себе постійної уваги. Основним експонатом, який ми включаємо в нічні екскурсію, є  відреставрована панорама «Грюнвальдська битва», яка була нещодавно відреставрована. Вона була головним експонатом під час виставок у Польщі та Литві. Її розмір 10,52 м на 5,3 м», - зазначив заступник директора Львівського історичного музею Тарас Рудько. У Львівському музеї зброї «Арсенал» можна оглянути оригінальну голографічну експозицію військових нагород.

Акція проводиться, щоб популяризувати нічні екскурсії в місті для туристів і для мешканців.


Військові нагороди


Грюнвальдська битва

Фото Євгена КРАВСА

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