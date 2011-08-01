У музеї «Арсенал» проводять нічні екскурсії. Фото
Так популяризують нічні екскурсії
Львів. 1 серпня. УНІАН. У Львові популярнішими стають нічні екскурсії. Для львів’ян та туристів організовують нічну екскурсію у музей зброї «Арсенал».
Акцію проводить Львівський історичний музей за підтримки Клубу історичного фехтування «Пантера».
«Унікальна колекція зброї, яка виставлена тут у залах, вимагає до себе постійної уваги. Основним експонатом, який ми включаємо в нічні екскурсію, є відреставрована панорама «Грюнвальдська битва», яка була нещодавно відреставрована. Вона була головним експонатом під час виставок у Польщі та Литві. Її розмір 10,52 м на 5,3 м», - зазначив заступник директора Львівського історичного музею Тарас Рудько. У Львівському музеї зброї «Арсенал» можна оглянути оригінальну голографічну експозицію військових нагород.
Акція проводиться, щоб популяризувати нічні екскурсії в місті для туристів і для мешканців.
Військові нагороди
Грюнвальдська битва
Фото Євгена КРАВСА