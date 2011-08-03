Пацієнт вистрибнув з 5-го поверху приміщення лікарні

Львівська область. 3 серпня. УНІАН. У Львівській області 26-річний житель одного із сіл Кам’янка-Бузького району, покінчив життя самогубством вистрибнувши з вікна палати на п’ятому поверсі хірургічного відділення районної лікарні, де знаходився на стаціонарному лікуванні.

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

Обставини, які спонукали чоловіка звести порахунки з життям – з’ясовуються.