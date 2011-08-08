На Львівщині судитимуть заступника начальника райвідділу міліції

Львів. 8 серпня. УНІАН. Прокуратура Львівської області завершила розслідування кримінальної справи за обвинуваченням заступника начальника міліції одного з районів ГУ МВС України у Львівській області у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди. Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Львівської області.

Зокрема, слідчим відділом прокуратури Львівської області направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням заступника начальника міліції одного з районів ГУ МВС України у Львівській області за ч.3 ст. 364, ч.3 ст. 369-2 КК України (зловживання службовим становищем працівником правоохоронного органу та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави), який схиляв одного з громадян до давання хабара судді за вирішення питання про призначення її родичу покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, та 11.03.2011 з цією метою одержав від даного громадянина 5000 доларів США.

Обвинуваченому судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. На майно обвинуваченого накладено арешт.