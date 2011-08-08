На Львівщині коні затоптали господаря
11:27, 08 серпня 2011Львів
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Раптово знавісніли і стали некеровані
Львів. 8 серпня. УНІАН. У Львівській області трагічно загинув 52-річний житель села Черневе Мостиського району, якого затоптали власні коні.
Як повідомили УНІАН в Мостиському райвідділі внутрішніх справ, куди поступило повідомлення про нещасний випадок, 6 серпня, близько 19.00, чоловік їхав пасовиськом біля села Черневе гужовим транспортом, раптом коні стали некерованими і чоловік впав з підводи поміж коней, отримавши тяжкі тілесні ушкодження, які спричинили його смерть.
Чоловік від отриманих травм помер на місці події.
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