На Львівщині відкриють обеліск солдатам австро-угорської армії

Львів. 8 серпня. УНІАН. У Городоцькому районі Львівської області відкриють обеліск в пам'ять про солдатів австро-угорської армії, які загинули під час Першої світової війни. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Відкриття обеліска, згідно з попередньою домовленістю з ініціатором встановлення цього пам’ятного знаку – Австрійським Чорним Хрестом, відбудеться 9 вересня в с. Керниця Городоцького району. Цього ж дня біля села Керниці буде відкрито облагороджене військове меморіальне кладовище.

Зараз триває організаційна підготовка до відкриття обеліска, зокрема облаштування благоустрою на території масового поховання.

Обеліск виготовлено Австрійським Чорним Хрестом ще в 2009 році – в австрійській провінції Штирія, звідки походило багато вояків, які полягли в битві біля села Керниці.

Цей пам’ятник є символічним подарунком австрійської батьківщини солдатам, які навіки залишилися в українській землі. Довший час Австрійський Чорний Хрест не міг здійснити транспортування пам’ятника в Україну. Лише в липні цього року завдяки скоординованій співпраці городоцької районної влади та австрійської сторони обеліск вдалося доставити в Городок.