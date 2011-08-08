На Львівщині затримано авто з 3,5 т зеленого горошку

Львів. 8 серпня. УНІАН. На Львівщині затримано водія автомобіля, який перевозив без документів 3,5 тони зеленого горошку. Інцидент стався 4 серпня у селі Гаї Бродівського району. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Автомобілем «САЗ-3502» керував 22-річний житель смт Підкамінь Бродівського району. Під час перевірки салону автомобіля, інспектори ДАІ виявили зелений горошок, на який не було жодних документів щодо законності збору чи придбання.

За словами водія, в автомобілі було 3,5 тони зеленого горошку. Для з’ясування обставин, водія та автомобіль було доставлено у Бродівський райвідділ міліції.

Нагадаємо, що у Львівській області на виконання доручення Міністерства внутрішніх справ України створено робочу групу, до складу якої окрім співробітників УДАІ ввійшли співробітники інших підрозділів Головного управління МВС України у Львівській області.



З 25 липня до 5 вересня 2011 року вони проводитимуть цільове відпрацювання щодо попередження та викриття злочинів, пов’язаних зі збором зернових культур врожаю 2011 року, а насамперед – збереження зерна, придбаного державою для формування державного продовольчого резерву. Робочим групам також доручено вжити заходів щодо викриття зловживань під час експорту сільськогосподарської продукції врожаю цього року.