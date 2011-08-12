На Львівщині дитбудинок відремонтують благодійники

Львів. 12 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 11 серпня у рамках робочої поїздки у Самбірський район ознайомився із ходом реконструкції дитячого будинку змішаного типу «Рідний дім».

Голова ОДА оглянув усі приміщення будинку, вніс певні побажання щодо оновлення інвентарю «Рідного дому» та наголосив на якості виконання будівельних робіт.

«Капітальний ремонт дитячого будинку відбувається шляхом народної толоки, до проведення якої долучились багато небайдужих осіб та не витрачено жодної бюджетної копійки», - зазначив Михайло Цимбалюк.

Михайло Цимбалюк подякував усім за бажання доброї волі допомоги та наголосив, що такий метод відбудови повинен стати прикладом для інших районів.

Нагадаємо, дитячий будинок змішаного типу розміщений у селі Корналовичі Самбірського району Львівської області і розрахований на 55 дитячих місць. На утримання і забезпечення установи на 2011 рік заплановано 2122,5 тис. гривень. Додатковим джерелом забезпечення матеріально-технічної бази будинку є добровільні внески та спонсорська допомога організацій та окремих громадян.

45 вихованців ДБЗТ «Рідного дому» за літній період 2011 року оздоровлені в Ялті, «Артеку», «Гребінці», «Коблеву» та «Сприні».