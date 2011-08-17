Офіційний курс валют на 17 серпня

Дані Нацбанку

Львів. 17 серпня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.1000 (на 16 серпня – 797.1000). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1144.6356 (на 16 серпня – 1140.5704) 10 RUB – 2.7770 (на 16 серпня – 2.7622) 100 PLN – 275.1859 (на 16 серпня – 274.2877).

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