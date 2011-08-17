66 артснарядів виявлено під час ремонту дороги на Львівщині

Львів. 17 серпня. УНІАН. У с. Великі Грибовичі Жовківського району під час ремонтних робіт автодороги Львів – Рава-Руська виявлено 66 артилерійських снарядів часів Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

Артснаряди піротехніки виявили на відстані 4 метрів від дорожнього полотна.

Сьогодні експерти продовжать пошук.

Додамо, що з початку року на території області виявлено 603 вибухонебезпечних предметів та 314 патронів в 191 місці (знешкоджено 534 боєприпаси та 314 патронів).