На Львівщині до кінця року відкриють 4 школи
18:08, 30 серпня 2011Львів
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В області – 82 недобудовані школи
Львів. 30 серпня. УНІАН. У Львівській області до кінця 2011 року буде здано в експлуатацію 4 школи. Про це під час зустрічі із журналістами заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.
Окрім цього, губернатор Львівщини наголосив, що в області залишається найбільша кількість недобудованих шкіл в Україні – 82.
Нагадаємо, 30 серпня за участі голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка в Пустомитівському районі було відкрито школу в селі Зимній Воді.
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