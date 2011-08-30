На Львівщині до кінця року відкриють 4 школи

Львів. 30 серпня. УНІАН. У Львівській області до кінця 2011 року буде здано в експлуатацію 4 школи. Про це під час зустрічі із журналістами заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Окрім цього, губернатор Львівщини наголосив, що в області залишається найбільша кількість недобудованих шкіл в Україні – 82.

Нагадаємо, 30 серпня за участі голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка в Пустомитівському районі було відкрито школу в селі Зимній Воді.