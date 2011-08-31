Цимбалюк їде в Сколівський район

Львів. 31 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк сьогодні здійснить робочу поїздку в Сколівський район.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, Цимбалюк ознайомиться з роботою Верхньосиньовидненської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Окрім цього, голова ОДА відвідає Сколівську академічну гімназію при Національному університеті "Львівська політехніка".

Заплановано, що М.Цимбалюк відвідає багатодітну сім'ю Ігоря Сучка в селі Крушельниця.

Також, губернатор ознайомлення з ходом робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (24 серпня 2011 року) на об’єктах соціально-культурної сфери с.Крушельниця: навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІ ст.. – дитячий начальний заклад» та лікарська амбулаторія.