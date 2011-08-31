На Львівщині проведуть конкурс на кращого директора школи

Львів. 31 серпня. УНІАН. У Львівській області буде проведено конкурс на звання кращого директора школи. Про це під час зустрічі із освітянами у Сколівський академічній гімназії при Національному університеті «Львівська політехніка» повідомив голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Результати конкурсу будуть визначені в День вчителя, а головний приз, який чекає переможця – легковий автомобіль.

«Призи другого та третього місць ще визначаються», – зазначив М.Цимбалюк.