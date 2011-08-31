На Львівщині проведуть конкурс на кращого директора школи
21:05, 31 серпня 2011Львів
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Приз – легковий автомобіль
Львів. 31 серпня. УНІАН. У Львівській області буде проведено конкурс на звання кращого директора школи. Про це під час зустрічі із освітянами у Сколівський академічній гімназії при Національному університеті «Львівська політехніка» повідомив голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Результати конкурсу будуть визначені в День вчителя, а головний приз, який чекає переможця – легковий автомобіль.
«Призи другого та третього місць ще визначаються», – зазначив М.Цимбалюк.
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