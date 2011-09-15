Львів. 15 вересня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк візьме участь у засіданні Ради регіонів, яке проходитиме під головуванням Президента України Віктора Януковича.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Засідання Ради регіонів пройде в Адміністрації Президента України.

Нагадаємо, останнє засідання Ради Регіонів під головуванням Президента України відбулося 3 червня в Криму у Лівадійському палаці.

На ньому розглядалися питання виконання стратегії економічного та соціального розвитку АР Крим до2020 року, пожежна безпека в Україні та недопущення прояву радикалізму в суспільстві.