Службовці розтратили майна на 1,3 млн. грн.
10:35, 22 вересня 2011Львів
0 0
Порушено карну справу
Львів. 22 вересня. УНІАН. У Львівській області викрито службових осіб одного з підприємств Дрогобицького району, які зловживаючи службовим становищем незаконно збагачувалися за рахунок майна підприємства. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПА у Львівській області.
Під час проведення перевірки встановлено, що зловмисники протягом року привласнили та розтратили майна підприємства на 1,3 млн. грн.
Порушено кримінальну справу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter