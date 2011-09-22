Службовці розтратили майна на 1,3 млн. грн.

Львів. 22 вересня. УНІАН. У Львівській області викрито службових осіб одного з підприємств Дрогобицького району, які зловживаючи службовим становищем незаконно збагачувалися за рахунок майна підприємства. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПА у Львівській області.

Під час проведення перевірки встановлено, що зловмисники протягом року привласнили та розтратили майна підприємства на 1,3 млн. грн.

Порушено кримінальну справу.