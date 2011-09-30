На Львівщині поменшало безробітних

Львів. 30 вересня. УНІАН. За серпень 2011 року на зареєстрованому ринку праці Львівщини кількість безробітних зменшилась на 2,1 тис. осіб і на 1 вересня становила 25,1 тис. осіб (на 1 серпня . – 27,2 тис. осіб). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління статистики у Львівській області.

Кількість осіб, які шукали роботу через державну службу зайнятості, за вісім місяців зменшилась на 7,4% та на 1 вересня 2011р. становила 26 тис. Офіційного статусу безробітних на початок вересня набули 25,1 тис. громадян, з них 68% отримували допомогу з безробіття. Кількість зареєстрованих безробітних порівняно з 1 вересня 2010р. збільшилась на 13,4%.

Рівень зареєстрованого безробіття порівняно з попереднім місяцем зменшився і на 1 вересня 2011р. склав 1,6%. Цей показник також зменшився для сільського і міського населення і становив відповідно – 1,9%, 1,5%.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад) за даними підприємств, установ та організацій на 1 вересня становила 3940 одиниць, що порівняно з 1 серпня більше на 256 одиниць (на 6,9%). У результаті навантаження незайнятих громадян, які звернулися за сприянням у працевлаштуванні, на десять вільних вакансій на 1 вересня становило 66 осіб і порівняно з 1 вересня 2010р. зменшилось на 38 осіб.