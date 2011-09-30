На Львівщині визначено кращого директора школи

Львів. 30 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, під час урочистостей з нагоди Дня працівника освіти, відзначив найуспішніших директорів Львівщини згідно з результатами обласного конкурсу «Кращий директор загальноосвітнього навчального закладу – 2011».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Володаркою звання «Кращий директор загальноосвітнього навчального закладу – 2011» стала Клепуц Оксана Михайлівна - директор навчально-виховного комплексу «Середня загальноосвітня школа-ліцей» с.Козьови при Львівському національному університеті імені Івана Франка Сколівської районної ради. Михайло Цимбалюк вручив переможниці ключі від нового автомобіля марки «ЗАЗ Lanos» для службового користування.

Голова Львівської облдержадміністрації висловив подяку меценату, який підтримав ідею купівлі автомобіля, - генеральному директору ТзОВ «Хосаро» Володимиру Хомі. «Хочу, аби цей автомобіль служив на користь школи», - сказав Михайло Цимбалюк. В свою чергу Володимир Хома зазначив, що дуже приємно робити такі подарунки, адже школа – це основа знань.

Також голова Львівської облдержадміністрації зазначив: «Наступного року ми плануємо запровадити конкурси на кращого заступника з виховної роботи, кращого заступника з навчальної роботи. Нехай такі конкурси будуть невеличкої підтримкою для вчителів».