У Львові згорів "Fiat"
14:07, 24 жовтня 2011Львів
0 0
Через коротке замикання
Львів. 24 жовтня. УНІАН. Учора, 23 жовтня, у Львові на вулиці Скорини сталася пожежа в автомобілі «Fiat Bravo».
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України у Львівській області, вогнем знищено автомобіль.
Завдано збитків на 45 тис. грн. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі в автомобілі.
Рятувальники зазначають, що за минулу добу в області сталося 4 пожежі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter