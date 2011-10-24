У Львові згорів "Fiat"

Львів. 24 жовтня. УНІАН. Учора, 23 жовтня, у Львові на вулиці Скорини сталася пожежа в автомобілі «Fiat Bravo».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України у Львівській області, вогнем знищено автомобіль.

Завдано збитків на 45 тис. грн. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі в автомобілі.

Рятувальники зазначають, що за минулу добу в області сталося 4 пожежі.