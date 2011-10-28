За добу на Львівщині горіло два авто

Львів. 28 жовтня. УНІАН. У Львівській області за минулу добу було зареєстровано два випадки загоряння легкових автомобілів.

Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, у Львові на вул. Героїв УПА горів автомобіль «Іж 412». Вогнем знищено моторний відсік та пошкоджено салон автомобіля. Рятувальники зазначають, що ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі в автомобілі.

Окрім цього, в м. Соснівка Червоноградської міської ради на вул. Грушевського загорівся автомобіль «ВАЗ 2106». Вогнем пошкоджено салон автомобіля. “Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі в автомобілі”, - наголошують в обласному управлінні МНС.

Додамо, що за інформацією прес-центру, протягом доби у Львівській області було зареєстровано 11 пожеж, на яких було врятовано 2 осіб.