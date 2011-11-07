Шахраї видурили в пенсіонерки майже 6 тис. грн.

Львів. 7 листопада. УНІАН. У Львові правоохоронці затримали 72-річного шахрая з Миколаївської області та 25-річну іноземку. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Попередньо встановлено, що вони в Червонограді Львівської області, шляхом шахрайства, в 74-річної місцевої жительки заволоділи 200 доларами США та 4 190 грн.

Гроші вилучено.