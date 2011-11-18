У Львові діятиме безкоштовна інформаційна служба «123»

Львів. 19 листопада. УНІАН. У Львові запрацює безкоштовна міська довідка з коротким номером 123. Ця служба реалізовується в рамках загальнонаціонального соціального проекту інформаційного холдингу Міськдовідка – «Інформаційна служба 123», реалізація якого почалася в червні 2011 року в столиці нашої країни, досягнув найбільших міст і областей України. Він вже діє для мешканців Київської, Донецької, Дніпропетровської, Харківської та Одеської областей. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Із початком реалізації соціального проекту «Довідка 123» львів’яни отримають: доступ до інформації 24 години на добу; адреси і телефони організацій не тільки у Львові, але в усій країні, зокрема інформацію про товари та послуги, транспорт, охорону здоров’я, фінанси, події культурного життя, відпочинок і розваги, туризм і спорт, акції і знижки тощо; безперебійну роботу сервісу, спілкування з ввічливими і коректними операторами call-центру, мінімальний час отримання відповіді; інформацію, орієнтовану як на жителів України, так і на іноземців (у наступному році унікальність довідки повною мірою зможуть оцінити учасники і гості «Євро-2012»).

«Де? Коли? За яким номером? Скільки запитань виникає протягом одного дня, а відповіді на усі ці запитання можна відтепер отримати тільки за одним номером «123» безкоштовно зі стаціонарних телефонів», - повідомила директор Львівської філії інформаційного холдингу Міськдовідка Вікторія Фільцева.

«Звичайно, в Інтернеті можна знайти майже все, що завгодно, але швидкість знаходження залежить від ваших навичок «інтернет-серфінгу» і наявності вільного часу. То чи варто годинами «висіти» в Мережі або безцільно блукати магазинами в пошуках потрібного товару, якщо тепер можна зателефонувати в довідку «123» і дізнатися про те, що вас цікавить, протягом кількох хвилин? До того ж безкоштовно! Від наявності потрібних ліків в аптеках до назв львівських клубів, де сьогодні ввечері грають джаз. Від режиму роботи Національного музею до адрес магазинів із 50% знижками. Усе це наші фахівці в call-центрі розкажуть вичерпно і оперативно», - додав президент інформаційного холдингу Міськдовідка Олександр Серебряник.