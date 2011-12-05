Злітно-посадкова смуга львівського аеропорту готова на 80%

Львів. 5 грудня. УНІАН. Злітно-посадкова смуга міжнародного аеропорту «Львів» готова на 80%. Про це повідомили в інформаційному центрі "Україна-2012".

«Зараз на цій частині ми здійснюємо бетонні роботи, а також влаштовуємо стабілізаційні шари. Загальна готовність усієї смуги наразі сягнула 80% », - каже керівник проекту з будівництва злітно-посадкової смуги ДП «Західінфрапроект» Андрій Ганкевич.

Будівельники вже встановили 2 щогли освітлення на другому пероні, а на першому повністю розібрали верхній шар покриття. Також продовжуються роботи на руліжних доріжках.

Нагадаємо, 2080 метрів злітно-посадкової смуги є повністю готовими до операційної діяльності. Загалом до введення в експлуатацію заплановано 3305 метрів смуги.