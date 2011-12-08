У Львові госпіталізували 5 жінок, які чергували в наметовому містечку

Львів. 8 грудня. УНІАН. Сьогодні в лікарні Львова було госпіталізовано п’ятеро учасників протестної акції чорнобильців, які чергували в наметовому містечку біля Львівської ОДА.



Про це повідомив УНІАН співголова Всеукраїнського руху „Вперед!” Руслан Секела.

Він зазначив, що всі госпіталізовані – це жінки, представники від чорнобильських організацій і вони самостійно звернулися за медичною допомогою у зв’язку із погіршенням самопочуття.

„Чотирьох було госпіталізовано з діагнозом гіпертонічний криз, одній жінці діагностували запалення легень”, - повідомив Руслан Секела.

За його словами, учасники акції протесту не мають наміру припиняти акцію і навіть встановили біля наметів навіс від снігу і дощу. Біля наметового містечка постійно чергує машина швидкої допомоги.

Станом на сьогодні, на площі біля Львівської ОДА знаходиться чотири намети, учасники акції протесту одягли на руки білі пов’язки з написом: „Протестую”.

Наметове містечко було встановлено представниками Благодійного фонду „Діти Чорнобиля Львівщини”, „Матері Чорнобиля” і руху „Вперед!” 6 грудня біля Львівської ОДА.

