У Львові 7 червня буде офіційно відкрито фан-зону Євро-2012

Львів. 22 лютого. УНІАН. У Львові 7 червня відбудеться урочисте відкриття офіційної фан-зони Євро-2012.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, офіційна фан-зона Львова – спільний проект УЄФА і приймаючого міста – є новою практикою масових організованих свят для України. На початку травня розпочнеться монтаж зони для вболівання. Фан-зона Львова зможе вмістити до 30 тис. уболівальників.

«За технічними характеристиками львівська фан-зона розташована у найкращому місці. Це центральна площа, де відбуваються головні події у місті, дуже популярному серед львів’ян. На території встановлять два великі екрани для перегляду матчів чемпіонату, а також сцену для розважальної програми. Крім того, тут буде ресторан, крамниця офіційного дистриб’ютора спортивних товарів, торгівельні намети й санітарна зона», - розповів директор департаменту «Євро-2012» міської ради Олег ЗАСАДНИЙ.

Він зазначив, що в день відкриття фан-зони напередодні початку Євро-2012 буде концерт і святковий феєрверк, щоб налаштувати людей на старт чемпіонату і «освятити» фан-зону.

«А вже 8 червня ми запросимо людей на відкриття і перший матч, який пройде у Варшаві», - додав він.

Також О.ЗАСАДНИЙ повідомив, що Львів очікує близько 20 тис. фанів з Німеччини під час матчів Євро-2012.

«За нашими підрахунками, найбільше вболівальників приїдуть на матчі за участю Німеччини – німці традиційно активно і масово підтримують свою національну команду – у них понад 100 тис. офіційних фанів збірної. Тож на матч Німеччина – Португалія і Німеччина – Данія приїде багато людей. Враховуючи 12 тисяч квитків від Федерації футболу, які будуть продані, та ще певну кількість фанів без квитків, можна орієнтуватись на близько 20 тисяч людей на найбільш масові матчі. Трохи менше людей збере поєдинок між Данією і Португалією», - зазначив О.ЗАСАДНИЙ.

