Недовіру губернатору Львівщини було винесено законно – прокуратура

Львів. 22 березня. УНІАН. Прокуратура Львівської області не буде опротестовувати рішення сесії Львівської обласної ради щодо висловлення недовіри голові Львівської обласної державної адміністрації Михайлу КОСТЮКУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, прокуратурою області, з урахуванням вимог Закону України «Про прокуратуру», вивчено рішення Львівської обласної ради від 13 березня, згідно з яким, депутати взяли до відома звіт Львівської обласної державної адміністрації та висловили недовіру голові Львівської ОДА М.КОСТЮКУ.

«З огляду на те, що депутати Львівської обласної ради діяли в межах компетенції, визначеної ст. 43 та п.2 ст.72 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», прокуратура Львівської області наразі не вбачає підстав для принесення протесту на згадане вище рішення», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня депутати Львівської облради заслухали звіт Львівської облдержадміністрації про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку за 2011 рік і визнали роботу ОДА незадовільною. У зв`язку з цим депутати висловили недовіру голові Львівської ОДА М.КОСТЮКУ. За це рішення проголосували 74 депутати із 116 зареєстрованих.

Сам М.КОСТЮК назвав таке рішення облради ”політичним популізмом” і заявив, що воно ніяк не позначиться на роботі керівництва облдержадміністрації. Окрім цього, голова Львівської ОДА, наголошував, що не має наміру оскаржувати у правоохоронних органах рішення Львівської обласної ради про висловлення йому недовіри.