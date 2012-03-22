Недовіру губернатору Львівщини було винесено законно – прокуратура
Опротестовувати не буде
Львів. 22 березня. УНІАН. Прокуратура Львівської області не буде опротестовувати рішення сесії Львівської обласної ради щодо висловлення недовіри голові Львівської обласної державної адміністрації Михайлу КОСТЮКУ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, прокуратурою області, з урахуванням вимог Закону України «Про прокуратуру», вивчено рішення Львівської обласної ради від 13 березня, згідно з яким, депутати взяли до відома звіт Львівської обласної державної адміністрації та висловили недовіру голові Львівської ОДА М.КОСТЮКУ.
«З огляду на те, що депутати Львівської обласної ради діяли в межах компетенції, визначеної ст. 43 та п.2 ст.72 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», прокуратура Львівської області наразі не вбачає підстав для принесення протесту на згадане вище рішення», - зазначається у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 13 березня депутати Львівської облради заслухали звіт Львівської облдержадміністрації про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку за 2011 рік і визнали роботу ОДА незадовільною. У зв`язку з цим депутати висловили недовіру голові Львівської ОДА М.КОСТЮКУ. За це рішення проголосували 74 депутати із 116 зареєстрованих.
Сам М.КОСТЮК назвав таке рішення облради ”політичним популізмом” і заявив, що воно ніяк не позначиться на роботі керівництва облдержадміністрації. Окрім цього, голова Львівської ОДА, наголошував, що не має наміру оскаржувати у правоохоронних органах рішення Львівської обласної ради про висловлення йому недовіри.