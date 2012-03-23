На Львівщині в приватному будинку вибухнув артснаряд часів війни

13:32, 23 березня 2012
Львів
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Постраждало двоє осіб

Київ. 23 березня. УНІАН. Вчора близько 15.00 у с. Поповичі Мостиського району Львівської області у приватному житловому будинку під час розпилювання артилерійського снаряду часів Великої Вітчизняної війни стався вибух.

Двоє осіб отримали поранення. У важкому стані їх госпіталізовано до центральної районної лікарні, повідомляє прес-служба МНС.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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