На Львівщині в приватному будинку вибухнув артснаряд часів війни
13:32, 23 березня 2012Львів
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Постраждало двоє осіб
Київ. 23 березня. УНІАН. Вчора близько 15.00 у с. Поповичі Мостиського району Львівської області у приватному житловому будинку під час розпилювання артилерійського снаряду часів Великої Вітчизняної війни стався вибух.
Двоє осіб отримали поранення. У важкому стані їх госпіталізовано до центральної районної лікарні, повідомляє прес-служба МНС.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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